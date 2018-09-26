В Псковском районе из-за нарушений при устройстве печи сгорел дачный дом

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-26T12:28:23+03:00

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В Тямшанской волости Псковского района сгорел дачный дом. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на вызов отправились четыре пожарные машины и десять спасателей.

- Сообщение о возгорании поступило 25 сентября около восьми часов вечера из садоводческого некоммерческого товарищества «Юность», - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. – Спасти дачный дом не удалось, он выгорел изнутри по всей площади.

После того, как спасатели закончили с тушением пожара, на месте начали работать эксперты. Они выяснили причину пожара – нарушение правил безопасности при устройстве печи. Пламя быстро перекинулось на внутреннее убранство дома. Во время пожара никто не пострадал. Спасатели не допустили, чтобы огонь распространился на другие постройки в округе.