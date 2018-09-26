Псковичи, попавшие под осенний призыв, будут служить в родном регионе

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-26T13:03:40+03:00

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Большинство псковских новобранцев, которые попали под осенний призыв 2018 года, будет служить на территории Псковской области. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказал военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

– Псковских ребят направят в основном в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую, ордена Суворова дивизию, во 2-ю отдельную бригаду специального назначения (военная часть № 64044), в 334-ый Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк или в 47-й Межвидовой региональный Учебный центр (ракетных войск стратегического назначения), – отметил Михаил Башлыков.

КСТАТИ

С 1 октября по 31 декабря военный коммисариат Псковской области планирует призвать 650 новобранцев. Перед отправкой в военные части псковичей снабдят всем необходимым вещевым имуществом, а также персональной электронной картой.