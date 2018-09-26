2018-09-26T14:03:14+03:00
Общество

МЧС предупреждает: В ближайшие часы в Псковской области усилится ветер

Его порывы местами будут достигать 23 метров в секунду
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Главное управление МЧС России по Псковской области ожидает усиление ветра в ближайшие часы.Главное управление МЧС России по Псковской области ожидает усиление ветра в ближайшие часы.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В ближайшие часы в Псковской области ухудшится погода – поднимется сильный ветер, в некоторых районах это будет сопровождаться дождем. Как рассказали «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» неблагоприятное погодное явление прогнозируется в период до 16 часов.

Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, а местами и вовсе будут порывы до 23 метров в секунду.

В ведомстве подчеркнули, что в такую погоду возможны обрушения деревьев, отключение электроэнергии из-за обрывов линий электропередач.

Жителей Псковской области просят соблюдать меры безопасности: перепарковать автомашины подальше от рекламных щитов и деревьев, убрать с балконов белье и незакрепленные вещи, например, вынесенные туда горшки с цветами и коробки, рекомендуется закрыть окна.

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