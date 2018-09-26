МЧС предупреждает: В ближайшие часы в Псковской области усилится ветер
В ближайшие часы в Псковской области ухудшится погода – поднимется сильный ветер, в некоторых районах это будет сопровождаться дождем. Как рассказали «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» неблагоприятное погодное явление прогнозируется в период до 16 часов.
Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, а местами и вовсе будут порывы до 23 метров в секунду.
В ведомстве подчеркнули, что в такую погоду возможны обрушения деревьев, отключение электроэнергии из-за обрывов линий электропередач.
Жителей Псковской области просят соблюдать меры безопасности: перепарковать автомашины подальше от рекламных щитов и деревьев, убрать с балконов белье и незакрепленные вещи, например, вынесенные туда горшки с цветами и коробки, рекомендуется закрыть окна.