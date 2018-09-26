В Пскове по требованию прокуратуры у дома 5/12 на Рижском проспекте починили 17 балконов

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-26T14:50:29+03:00

Один из балконов дома находился в аварийном состоянии и нуждался в ремонте с 2016 года. Фото: Владимир Кольцов

Чтобы привести элементы конструкции в надлежащий вид потрачено 700 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Пскове рабочие отремонтировали 17 балконов четырёхэтажного дома № 5/12 на Рижском проспекте. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, их починили по решению городского суда, который обязал разобраться с проблемой администрацию муниципалитета. Чтобы привести в порядок эти фасадные элементы конструкции, потратили больше 700 тысяч рублей.

– Балконы необходимо было отремонтировать из-за их ненадлежащего, аварийного состояния, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в надзорном органе отметили, что рабочие починили балконы по инициативе сотрудников прокуратуры Пскова. О том, что эти фасадные элементы разрушились, силовикам сообщили местные жители. Из-за наплыва обращений городская прокуратура провела проверочное мероприятие на соблюдение норм жилищно-коммунального хозяйства.

КСТАТИ

Чтобы один из балконов дома № 5/12 не рухнул, в марте 2018 года конструкцию подпёрли металлической балкой. В 2016 году с этого балкона упала лепнина.