СЕГОДНЯ 15:19 2018-09-26T15:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области семь муниципалитетов нарушили нормы капремонта. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, речь идёт об администрациях Псковского, Дедовичского, Дновского, Локнянского, Плюсского, Невельского и Островского районов.

– Эти районные органы исполнительной власти не соблюли некоторые правила внесения средств на капремонт, – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве добавили, что эти нарушенные нормы отмечены в жилищном кодексе Российской Федерации. Муниципалитеты пренебрегли условиями части 1 статьи 36, части 1 статьи 39 и части первой статьи 169, в которых указан порядок оплаты услуг по содержанию общедомового имущества.

КСТАТИ

В прокуратуре Псковской области сообщили также, что региональный Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не публикует данные о работах в государственной информационной системе ЖКХ. Мероприятия региональной программы капремонта на 2017 год реализованы только на 40%.