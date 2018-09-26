2018-09-26T16:29:53+03:00
Происшествия

В Пскове пожилая женщина переходила дорогу на зеленый свет и попала под колеса автомобиля

Внедорожник также двигался на разрешающий сигнал светофора
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковичка оказалась под колосами внедорожника, хотя переходила дорогу на зеленый свет.Псковичка оказалась под колосами внедорожника, хотя переходила дорогу на зеленый свет.Фото: Сергей ГАПОН
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В Пскове на улице Труда под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в городском ГИБДД, инцидент произошел около девяти утра 26 сентября.

- Это случилось на регулируемом перекрестке улицы Труда и Школьной, - рассказала инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Фёдорова. – Внедорожник под управлением мужчины 1955 года рождения поворачивал на разрешающий сигнал светофора.

В этот момент на зеленый свет переходила дорогу 64-летняя псковичка. Водитель не пропустил пешехода и пожилая женщина оказалась под колесами внедорожника. Псковичка получила несколько ушибов, скорая помощь доставила ее в городскую больницу. Водитель внедорожника прошел медицинское освидетельствование. Мужчина оказался трезв. Дорожные полицейские проверяют все обстоятельства случившегося.

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