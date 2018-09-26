Драмтеатр Пскова покажет спектакль «Река Потудань» на Александрийском теартральном фестивале

СЕГОДНЯ 16:47 2018-09-26T16:47:27+03:00

Псковский драмтеатр - первый провинциальный театр за последние 12 лет на фестивале "Александрийский". Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В первый раз за 12 лет спектакль из российской глубинки окажется на сцене Александрийского театра

Изменить размер текста: A A

Псковский драматический театр им А. С. Пушкина выступит на одиннадцатом ежегодном международном театральном фестивале «Александринский» 26 – 27 сентября. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции, труппа драмтеатра покажет зрителям спектакль «Река Потудань».

– В спектакле сыграют такие псковские актёры, как народный артист России Юрий Новохижин, заслуженные артисты России Виктор Яковлев и Надежда Чепайкина, а также хореограф Илона Гончар, – сообщили в дирекции.

Спектакль «Река Потудань» первый раз показали на сцене Псковского драмтеатра 23 марта 2018. Отечественная провинциальная постановка поучаствует в «Александрийском» впервые за 12 лет.

КСТАТИ

Театральный фестиваль «Александринский» появился в 2006 году, когда одноименному театру исполнилось 250 лет. Здесь можно увидеть и класические постановки по произведениям классиков, так и спектакли на тексты современных авторов..