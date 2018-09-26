Татьяна Пустошкина возглавила ганзейскую дирекцию по проведению праздников

СЕГОДНЯ 17:34 2018-09-26T17:34:36+03:00

Ее кандидатуру одобрили на заседании гордумы путем тайного голосования

Изменить размер текста: A A

Псковская городская дума путем тайного голосования выбрала директора ганзейской дирекции по проведению праздников. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Пскова, эту должность займет Татьяна Пустошкина.

Вопрос о назначении решался на пятнадцатой сессии гордумы. До момента голосования Татьяна Пустошкина занимала должность начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения. За ее кандидатуру проголосовало 18 парламентариев. Глава города Иван Цецерский в скором времени подпишет решение о назначении.

В новые обязанности Татьяны Пустошкиной будет входить формирование дорожной карты Ганзейских дней в Пскове: сопровождение и размещение гостей, организацию культурной программы, благоустройство праздничных площадок.

- Мы доверили ей возглавлять Ганзейскую дирекцию, и я уверен, что она справится с поставленными задачами, - прокомментировал результаты голосования глава Пскова.