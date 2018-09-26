2018-09-26T18:24:16+03:00
Общество

К началу ноября Псковская область представит новый план погашения долга за газ

Договоренности 2016 года администрация региона выполнить не может
Виталий Суриков
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Псковской области нужно подтягивать платежную дисциплину, чтобы долг за газ не рос дальше.Псковской области нужно подтягивать платежную дисциплину, чтобы долг за газ не рос дальше.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковская область предоставит новый план по погашению долга за газ и энергоресурсы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, об этом договорился глава области Михаил Ведерников с представителями «Газпрома».

К сентябрю 2018 года Псковская область должна за газ и другое топливо 1,2 миллиарда рублей. С 2016 года не удалось решить вопрос с продажей инженерных сетей, что должно было принести региону 600 миллионов рублей. Сейчас администрация области ищет пути по оптимизации расходов, чтобы найти дополнительные средства.

- Необходимо составить документ с четкими условиями погашения задолженности, если возможно, с увеличенными сроками, - отметил Михаил Ведерников. - Нужно просчитать все риски и варианты.

Представитель «Газпрома» Николай Исаков отметил, что региону нужно серьезно подтягивать платежную дисциплину. Но организация пойдет навстречу региональным властям, если будет вестись конструктивный диалог.

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