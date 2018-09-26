2018-09-26T18:37:57+03:00
Спорт

После первого тайма в кубковой встрече «Луки-Энергия» - «Енисей» ничья 1:1

Великолучане забили в самом дебюте встречи, красноярцы сравняли счет на 34-ой минуте
Виталий Суриков
Поделиться:
Великолучане играют вничью с красноярским "Енисеем" после первого тайма. Фото: пресс-служба ФК "Луки-Энергия".Великолучане играют вничью с красноярским "Енисеем" после первого тайма. Фото: пресс-служба ФК "Луки-Энергия".
Изменить размер текста:

В Великих Луках на стадионе «Экспресс» закончился первый тайм 1/16 кубра России по футболу между командами «Луки-Энергия» и «Енисей». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе команды из города на Ловати, счет пока ничейный 1:1.

Погода внесла свои коррективы в игру. В Великих Луках пошел дождь с сильным ветром. Не смотря на это, команды появились на поле и с первых минут начали показывать атакующий футбол. Уже на шестой минуте полузащитник команды «Луки-Энергия» Марат Сагиров, который играет под седьмым номером, открыл счет. Игрокам красноярской команды понадобилось 27 минут. Нападающий Дарко Бодул с помощью рикошета от игрока «Луки-Энергия» отправил мяч в ворота и восстановил равенство в счете. Результативных действий в первом тайме больше не было. Ждем второй тайм кубковой встречи.

КСТАТИ

Красноярский Енисей разместил у себя в твиттере интересный пост о поездке в Великие Луки.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К началу ноября Псковская область представит новый план погашения долга за газ
В Пскове городские власти пытаются спасти Банно-прачечный комбинат
Татьяна Пустошкина возглавила ганзейскую дирекцию по проведению праздников
Драмтеатр Пскова покажет спектакль «Река Потудань» на Александрийском теартральном фестивале
В Пскове пожилая женщина переходила дорогу на зеленый свет и попала под колеса автомобиля
В Псковской области семь муниципалитетов нарушили нормы капремонта
В Пскове по требованию прокуратуры у дома 5/12 на Рижском проспекте починили 17 балконов
МЧС предупреждает: В ближайшие часы в Псковской области усилится ветер
Псковичи, попавшие под осенний призыв, будут служить в родном регионе
В Псковском районе из-за нарушений при устройстве печи сгорел дачный дом
Военкоматы Псковской области разыскивают больше тысячи призывников
Призывникам Псковской области выдадут сухпайки, несессеры, дорожные сумки и персональные карты
Осенью 2018 года в армию пойдут около 650 жителей Псковской области
Жители Псковской области просят добавить «Ласточке» еще один вагон
Псковские пограничники при досмотре автомобиля нашли спрятанные капсюли для патронов
На сайте «Комсомолки» завершилось голосование псковского конкурса детского рисунка «Лечу в Москву»