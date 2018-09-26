После первого тайма в кубковой встрече «Луки-Энергия» - «Енисей» ничья 1:1
В Великих Луках на стадионе «Экспресс» закончился первый тайм 1/16 кубра России по футболу между командами «Луки-Энергия» и «Енисей». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе команды из города на Ловати, счет пока ничейный 1:1.
Погода внесла свои коррективы в игру. В Великих Луках пошел дождь с сильным ветром. Не смотря на это, команды появились на поле и с первых минут начали показывать атакующий футбол. Уже на шестой минуте полузащитник команды «Луки-Энергия» Марат Сагиров, который играет под седьмым номером, открыл счет. Игрокам красноярской команды понадобилось 27 минут. Нападающий Дарко Бодул с помощью рикошета от игрока «Луки-Энергия» отправил мяч в ворота и восстановил равенство в счете. Результативных действий в первом тайме больше не было. Ждем второй тайм кубковой встречи.
КСТАТИ
Красноярский Енисей разместил у себя в твиттере интересный пост о поездке в Великие Луки.
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