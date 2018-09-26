2018-09-26T20:08:13+03:00
Спорт

ФК «Луки-Энергия» уступил красноярскому «Енисею» в матче 1/16 кубка России

Счет кубкового поединка – 2:1 в пользу гостей
Виталий Суриков
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ФК "Луки-Энергия" уступил красноярскому "Енисею" в матче 1/16 кубка России. Фото: пресс-служба ФК "Луки-Энергия".ФК "Луки-Энергия" уступил красноярскому "Енисею" в матче 1/16 кубка России. Фото: пресс-служба ФК "Луки-Энергия".
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Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил красноярскому «Енисею» в матче 1/16 кубка России. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе великолукской команды, встреча на стадионе «Экспресс» завершилась со счетом 1:2.

Матч начался в 17.30. Уже через шесть минут после стартового свистка полузащитник хозяев Марат Сагиров забил первый мяч. Красноярский «Енисей» после этого создал несколько опасных моментов у ворот великолучан, один из которых закончился голом. На 34-ой минуте нападающий гостей Дарко Бодул пробил по воротам после навеса с левого фланга. Мяч отскочил от игрока великолучан, поэтому голкипер Артём Загребин не смог отразить удар. Финальную точку в матче на 87-ой минуте поставил полузащитник «Енисея» Фегор Огуде.

В 1/8 кубка России по футболу «Енисей» сыграет с победителем пары «Локомотив» (Москва) – «Балтика» (Калининград). «Луки-Энергия» теперь могут сосредоточится на играх первенства, где великолучане занимают после 10 игр предпоследнее место.

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