2018-09-27T09:25:55+03:00
Происшествия

В Псковской области украинец и белорус пытались незаконно провести через границу 20 человек

Сотрудники пограничного управления задержали нарушителей
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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В Псковской области проводники из Белоруссии и Украины пытались пересечь границу с Латвией вместе с 20 иностранцами.В Псковской области проводники из Белоруссии и Украины пытались пересечь границу с Латвией вместе с 20 иностранцами.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Красногородском районе пограничники задержали группу иностранцев, которая пыталась незаконно пересечь границу и попасть в Латвию. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушителей вели два проводника - граждане Украины и Белоруссии.

Задержание произошло недалеко от деревни Ганьково. Псковским пограничникам поступила информация о подозрительной группе иностранцев, которые двигались в сторону границы. На место сразу выехали сотрудники управления. Информация подтвердилась. В лесном массиве пограничники задержали двадцать выходцев из Юго-Восточной Азии. Среди них были мужчины, женщины и дети.

Как оказалось позже, в группе нарушителей есть те, кто пытается бежать в Евросоюз уже не первый раз. Двое иностранцев пробовали сделать это на территории Белоруссии, но и там их ждала неудача.

Пограничники выясняют все детали случившегося, после чего иностранцев накажут в соответствии с российскими законами. Нарушителей могут депортировать на родину.

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