В Псковской области украинец и белорус пытались незаконно провести через границу 20 человек
В Красногородском районе пограничники задержали группу иностранцев, которая пыталась незаконно пересечь границу и попасть в Латвию. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушителей вели два проводника - граждане Украины и Белоруссии.
Задержание произошло недалеко от деревни Ганьково. Псковским пограничникам поступила информация о подозрительной группе иностранцев, которые двигались в сторону границы. На место сразу выехали сотрудники управления. Информация подтвердилась. В лесном массиве пограничники задержали двадцать выходцев из Юго-Восточной Азии. Среди них были мужчины, женщины и дети.
Как оказалось позже, в группе нарушителей есть те, кто пытается бежать в Евросоюз уже не первый раз. Двое иностранцев пробовали сделать это на территории Белоруссии, но и там их ждала неудача.
Пограничники выясняют все детали случившегося, после чего иностранцев накажут в соответствии с российскими законами. Нарушителей могут депортировать на родину.