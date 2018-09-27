В Псковской области украинец и белорус пытались незаконно провести через границу 20 человек

СЕГОДНЯ 09:25 2018-09-27T09:25:55+03:00

В Псковской области проводники из Белоруссии и Украины пытались пересечь границу с Латвией вместе с 20 иностранцами. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Красногородском районе пограничники задержали группу иностранцев, которая пыталась незаконно пересечь границу и попасть в Латвию. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушителей вели два проводника - граждане Украины и Белоруссии.

Задержание произошло недалеко от деревни Ганьково. Псковским пограничникам поступила информация о подозрительной группе иностранцев, которые двигались в сторону границы. На место сразу выехали сотрудники управления. Информация подтвердилась. В лесном массиве пограничники задержали двадцать выходцев из Юго-Восточной Азии. Среди них были мужчины, женщины и дети.

Как оказалось позже, в группе нарушителей есть те, кто пытается бежать в Евросоюз уже не первый раз. Двое иностранцев пробовали сделать это на территории Белоруссии, но и там их ждала неудача.

Пограничники выясняют все детали случившегося, после чего иностранцев накажут в соответствии с российскими законами. Нарушителей могут депортировать на родину.