2018-09-27T09:54:51+03:00
Общество

Массовая рассылка налоговых уведомлений началась в Псковской области

В документах информация о налогах на транспорт, имущество, землю за 2017 год
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковичам по почте пришлют квитанции на уплату имущественных налогов.Псковичам по почте пришлют квитанции на уплату имущественных налогов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области началась массовая рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов с физических лиц. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в УФНС России по региону, в списке транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц за 2017 год.

Документы будут направлены по почте с 10 октября.

В ведомстве отметили, что налогоплательщикам, у которых есть свои «личные кабинеты», можно уже сейчас посмотреть всю необходимую информацию на официальном портале ФНС России. Кстати, таким пользователям, не уведомившим налоговые органы о необходимости предоставлять бумажные квитанции об оплате, рассылка почтой делаться не будет.

Все письма, уточнили в налоговой, будут разосланы не позднее 1 ноября, уплатить налоги необходимо не позднее 3 декабря 2018 года.

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