В Дедовичском районе во время пожара в доме погиб человек

СЕГОДНЯ 10:03 2018-09-27T10:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Патрово Дедовичского района в загоревшемся деревянном доме погиб человек. Само же здание выгорело по всей площади. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, пока этого человека не удалось опознать, но личность погибшего устанавливают сотрудники УМВД России.

– Предположительная причина пожара – нарушения требований пожарной безопасности при установке печного отопления, – сообщил Юрий Черепицкий.

Сотрудник пресс-службы отметил также, что возгорание произошло утром 26 сентября. На пожар отреагировала пожарно-спасательная часть № 12, выехала на двух автоцистернах. Специалисты определили, что причина пожпрп - нарушение правил обращения с огнем.

КСТАТИ

В Псковской области, на улице Центральной в деревне Марьино Струго-Красненского района, неизвестные подожгли отечественный легковой автомобиль.