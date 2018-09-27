В Дедовичском районе во время пожара в доме погиб человек
В деревне Патрово Дедовичского района в загоревшемся деревянном доме погиб человек. Само же здание выгорело по всей площади. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, пока этого человека не удалось опознать, но личность погибшего устанавливают сотрудники УМВД России.
– Предположительная причина пожара – нарушения требований пожарной безопасности при установке печного отопления, – сообщил Юрий Черепицкий.
Сотрудник пресс-службы отметил также, что возгорание произошло утром 26 сентября. На пожар отреагировала пожарно-спасательная часть № 12, выехала на двух автоцистернах. Специалисты определили, что причина пожпрп - нарушение правил обращения с огнем.
КСТАТИ
В Псковской области, на улице Центральной в деревне Марьино Струго-Красненского района, неизвестные подожгли отечественный легковой автомобиль.