В Себежском районе в загоревшемся доме женщина обожгла руки

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-27T10:37:20+03:00

Пострадавшая в пожаре женщина доставлена в больницу. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Себежском районе, в деревне Глембочино, при пожаре жилого дома и наддворной постройки пострадала местная жительница. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, эта 42-летняя женщина получила ожоги кистей первой степени. Сотрудники скорой помощи отвезли пострадавшую в больницу Себежского района.

– Предположительно пожар произошёл из-за того, что электропроводка в наддворной постройке работала в аварийном режиме, короткое замыкание, – сообщил Юрий Черепицкий. – Пожарно-спасательная часть № 29 спасла ещё одну наддворную постройку.

Юрий Черепицкий добавил также, что постройка и дом загорелись утром 26 сентября.

КСТАТИ

В деревне Патрово Дедовичского района, в загоревшемся 26 сентября доме погиб неизвестный, личность которого сейчас устанавливают полицейские.