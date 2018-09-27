В Великих Луках на время универсальной ярмарки «Осень-2018» поменяется схема движения автобусов

СЕГОДНЯ 11:34 2018-09-27T11:37:31+03:00

На время универсальной ярмарки "Осень-2018" в Великих Луках автобусы не смогут заехать на площадь Ленина. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Великих Луках 29 сентября с шести утра до четырех часов дня изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации города на Ловати, в это время на площади Ленина пройдет универсальная ярмарка «Осень-2018».

Автобусы № 3 «ЖБК - Магистральный» и №115 «Мебельный комбинат - Булынино» не смогут заезжать на площадь Ленина . Поэтому остановка «Драмтеатр» на время ограничений работать не будет. Автобусы проследуют прямо по Октябрьскому проспекту и улице Пионерской. Автобус № 126 и дачный автобус «Вскувица - Ленок» также в прямом и обратном направлении будут двигаться по Октябрьскому проспекту без заезда на площадь Ленина.

КОНКРЕТНО

Универсальная ярмарка «Осень-2018» пройдет в Великих Луках с 8.00 до 15.30. Жители и гости города смогут купить товары крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.