2018-09-27T11:41:49+03:00
Общество

До 8 октября в Пскове планируют начать отопительный сезон

Первыми подключат социальные объекты, затем жилые дома
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове батареи потеплеют к 8 октября.В Пскове батареи потеплеют к 8 октября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Пскове официально начат отопительный сезон. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, соответствующее распоряжение подписано главой города Александром Братчиковым.

Официально до 1 октября теплыми должны стать батареи во всех садиках, школах, больницах и других социальных объектах. Первой, кстати, еще 24 сентября, стала Детская областная больница.

А вот в жилых домах тепло появится не позднее 8 октября.

При этом, подчеркнули в ведомстве, собственники могут сами определить сроки начала отопительного сезона. Достаточно провести собрание дома и направить обращение в управляющую компанию для досрочного подключения.

КСТАТИ

Октябрь, как обещают синоптики, в Псковской области будет без сильных морозов и снега. В дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке +2+5 градусов.

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