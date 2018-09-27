2018-09-27T12:13:34+03:00
Общество

Во всемирный День сердца псковичи смогут измерить давление и измерить индекс массы тела

Специалисты проконсультируют участников по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы
Виталий Суриков
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Болезни сердца и сосудов - одна из главных причин смертности в мире.Болезни сердца и сосудов - одна из главных причин смертности в мире.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во всемирный День сердца псковичи смогут проконсультироваться со специалистами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в областном центре медицинской профилактики, 28 сентября у гипермаркета «Империал» будут работать сотрудники медучреждения и врач-кардиолог.

Профилактическое мероприятие пройдет с 13.00 до 15.00. Каждый желающий сможет измерить свое артериальное давление и измерить индекс массы тела. Псковичи узнают о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности инсультов и ишемической болезни сердца. Такой акцией медики хотят повысить сознательность общества, чтобы горожане больше заботились о своем здоровье.

КСТАТИ

По данным всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертей на планете. Много преждевременных смертей можно было бы избежать, если бы люди следили за своим здоровьем, отказались от вредных привычек и проходили профилактические осмотры.

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