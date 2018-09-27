2018-09-27T12:17:36+03:00
Общество

В Псковской области расширены полномочия госкомитета по транспорту

Теперь сотрудники этого ведомства будут вести реестр парковок и отвечать за установку и демонтаж дорожных знаков и светофоров
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Светофоры, дорожная разметка и парковки теперь будет контролировать когмитет по транспорту Псковской области.Светофоры, дорожная разметка и парковки теперь будет контролировать когмитет по транспорту Псковской области.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Государственный комитет по транспорту в Псковской области наделили дополнительными полномочиями. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», вопрос об этом рассмотрели 27 сентября на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Изменения внесены в закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Связано это с принятием новых положений в федеральном законодательстве.

Теперь к полномочиям ведомства отнесены организация и мониторинг дорожного движения на дорогах регионального или межмуниципального значения. Есть в списке новых обязанностей для специалистов госкомитета и установка, замена, демонтаж и содержание светофоров, дорожных знаков, разметки на дорогах. Новым стало и ведение реестра парковок общего пользования. Накануне на заседаниях профильных комитетов Собрания было отмечено, что к числу таких парковок не отнесены площадки у торговых комплексов, но работы все равно предстоит много.

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