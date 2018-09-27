2018-09-27T12:22:36+03:00
Общество

Дорожному фонду Псковской области передадут деньги от штрафов за нарушения ПДД

Произойдет это с 1 января 2019 года
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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За счет штрафов за нарушение ПДД комитет по транспорту Псковской области будет содержать дорожную сеть.За счет штрафов за нарушение ПДД комитет по транспорту Псковской области будет содержать дорожную сеть.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дорожный фонд Псковской области с 1 января 2019 года сможет получать дополнительные деньги. В соответствии с федеральным законом ему будут перечислять средства от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения в регионе. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в ходе очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 сентября внесены соответствующие изменения в закон области о дорожном фонде.

По самым смелым оценкам, сумма дополнительных средств может составить порядка 230-250 млн рублей в год. Эти деньги будут направлять на ремонт автобусных остановок, нанесение разметки, установку дорожных знаков и светофоров, на другие мероприятия, которые позволят обеспечить безопасность дорожного движения в Псковской области.

В региональном госкомитете по транспорту отметили, что в дорожный фонд будут перечислять деньги с 1 января 2019 года. Нарушения могут быть выявлены не только стражами правопорядка, но и зафиксированы специальными средствами фото и видеофиксации на дорогах.

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