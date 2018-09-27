2018-09-27T12:48:46+03:00
Общество

В Псковской области пчеловоды получат официальный статус

Закон «О пчеловодстве» прошел первое чтение в региональном парламенте
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Пчеловоды в Псковской области будут иметь официальный статус.Пчеловоды в Псковской области будут иметь официальный статус.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В Псковской области права и обязанности пасечников закрепят законодательно. В регионе прошел первое чтение закон «О пчеловодстве». Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», этот вопрос рассмотрен на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 сентября.

Впервые о законопроекте заговорили еще в 2017 году. Тема даже обсуждалась на заседании Общественной палаты Псковской области. Проект закона в Собрание внесли весной 2018 года, но депутаты предложили доработать его. С этой целью создали рабочую группу.

На сентябрьскую сессию документ внесли и приняли в первом чтении.

Законом определены права и обязанности пчеловодов. Так, например, все пчеловоды должны зарегистрировать свою пасеку и получить ветеринарные паспорта. Есть в нормативном акте и требование к размещению пасек. Пчелиные домики нельзя ставить ближе трех метров от забора соседа.

Закону предстоит пройти второе чтение и только после этого он вступит в силу.

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