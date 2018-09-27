2018-09-27T13:04:25+03:00
Общество

Пскович поборется за приз в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале

Съёмки проекта пройдут 7 и 9 октября
Раиса Семёнова
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Александр Бабич попытается выиграть пять миллионов рублей на шоу Первого канала "Русский ниндзя". Фото: из личного архива Александра Бабича.Александр Бабич попытается выиграть пять миллионов рублей на шоу Первого канала "Русский ниндзя". Фото: из личного архива Александра Бабича.
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В шоу Первого канал «Русский ниндзя» будет участвовать пскович Александр Бабич. Молодой человек приехал в Москву целенаправленно на экстремальный телепроект и прошёл кастинг, начавшийся 1 сентября. Мужчина вошёл в 315 участников, которых изначально было более трёх тысяч. Александр объявил, что его уже утомляет шумиха, разыгравшаяся после самого начального этапа шоу. Известно лишь, что следующие съёмки, на которых должен выступить пскович, состоятся 7 и 9 октября.

В Пскове 30-летний Александр - инструктор фитнес-клуба. Основной вид спорта, которым занимается Александр – гребля на байдарках. Кроме того, пскович профессионально занимается таким комплексом тренировок, как кроссфит, нередко принимает участие в гонках с препятствиями.

На следующем этапе «Русского нинзди» Александру необходимо преодолеть шесть препятствий и не сорваться в воду. Полуфинал и финал же обещают быть в разы сложнее. Главный приз, за который поборется пскович, – пять миллионов рублей.

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