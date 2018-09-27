2018-09-27T14:06:46+03:00
Общество

Иван Павлов, Алёна Завалина и Анастасия Пилипейко стали победителями псковского конкурса «Лечу в Москву»

Рисунки ребят набрали самое большое количество голосов
Виталий Суриков
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В каждой возрастной группе конкурса "Лечу в Москву" определены победители. Фото: рисунок Ивана Павлова.В каждой возрастной группе конкурса "Лечу в Москву" определены победители. Фото: рисунок Ивана Павлова.
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Редакция «Комсомольской правды - Псков» закончила проверку результатов голосования конкурса детского рисунка «Лечу в Москву». В каждой из трех возрастных групп определились победители.

Среди псковичей ребят от трех до шести лет первое место занял Иван Павлов. За рисунок мальчика проголосовали 596 раз. Арсений Банников, который занял второе место, набрал почти в два раза меньше голосов.

В возрастной группе от семи до двенадцати лет победу одержала Алёна Завалина. Рисунок псковички набрал в ходе голосования читателей «Комсомолки» 632 балла. Чуть больше ста голосов уступил победительнице Матвей Арсентьев.

Среди старшей возрастной группы победу одержала Анастасия Пилипейко. За рисунок проголосовали 37 раз.

КСТАТИ

Награждение победителей пройдет в редакции газеты «Комсомольской правды - Псков» в пятницу, 28 сентября.

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