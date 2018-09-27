Технопарки юридически закрепили в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-27T14:17:04+03:00

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Технопарки получили официальную прописку в Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на сессии 27 сентября депутаты Псковского областного Собрания одобрили поправки в региональный закон «О промышленной политике Псковской области».

Все они предполагают приведение нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством. И одним из существенных моментов стало появление на региональном уровне такого понятия как «промышленные технопарки».

Один из них уже существует в Псковской области с 2017 года. находится он в Великих Луках, в составе два резидента – это ООО «ЗЭТО-Газовые технологии» и ЗАО «Завод электротехнического оборудования».

Изменения позволяют не просто определить условия создания и работы таких технопарков, но и получения ими финансовой поддержки. Речь идет о компенсации затрат на капитальное строительство или модернизацию.