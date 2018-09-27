2018-09-27T14:17:04+03:00
Общество

Технопарки юридически закрепили в Псковской области

Региональный нормативный акт определил условия их создания и функционирования
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Псковской области законодательно закрепили понятие "технопарк". Фото: группа в социальной сети "Вконтакте" ЗАО "ЗЭТО"В Псковской области законодательно закрепили понятие "технопарк". Фото: группа в социальной сети "Вконтакте" ЗАО "ЗЭТО"
Изменить размер текста:

Технопарки получили официальную прописку в Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на сессии 27 сентября депутаты Псковского областного Собрания одобрили поправки в региональный закон «О промышленной политике Псковской области».

Все они предполагают приведение нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством. И одним из существенных моментов стало появление на региональном уровне такого понятия как «промышленные технопарки».

Один из них уже существует в Псковской области с 2017 года. находится он в Великих Луках, в составе два резидента – это ООО «ЗЭТО-Газовые технологии» и ЗАО «Завод электротехнического оборудования».

Изменения позволяют не просто определить условия создания и работы таких технопарков, но и получения ими финансовой поддержки. Речь идет о компенсации затрат на капитальное строительство или модернизацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три дня до конца голосования в конкурсе «Учительница первая моя» лидирует педагог из Пскова
Встали на защиту памятников: Псковские парламентарии подготовили изменения в федеральный закон
Иван Павлов, Алёна Завалина и Анастасия Пилипейко стали победителями псковского конкурса «Лечу в Москву»
Пскович поборется за приз в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале
В Псковской области пчеловоды получат официальный статус
Дорожному фонду Псковской области передадут деньги от штрафов за нарушения ПДД
В Псковской области расширены полномочия госкомитета по транспорту
Во всемирный День сердца псковичи смогут измерить давление и измерить индекс массы тела
До 8 октября в Пскове планируют начать отопительный сезон
В Великих Луках на время универсальной ярмарки «Осень-2018» поменяется схема движения автобусов
В Себежском районе в загоревшемся доме женщина обожгла руки
В Дедовичском районе во время пожара в доме погиб человек