Встали на защиту памятников: Псковские парламентарии подготовили изменения в федеральный закон

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-27T14:27:00+03:00

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Депутаты псковского областного Собрания направят в Госдуму предложения для внесения изменений в действующее законодательство о приватизации государственного и муниципального имущества. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такая инициатива получила ободрение на сессии 27 сентября.

Ее автором выступил вице-спикер Собрания Виктор Остренко. Вопрос касается сохранения памятников. Дело в том, что сейчас законом предполагается передавать их инвестору только при наличии проектной документации. Вот только ее составление обходится местному бюджету слишком дорого. Вопрос обсуждался ранее с парламентариями Северо-Запада, с такой проблемой сталкиваются многие регионы. А потому предложено разрешить будущим инвесторам разрабатывать необходимую документацию за свой счет.

На федеральном уровне предлагается уточнить: такое право будет предоставлено в отношении памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и включены в реестр объектов культурного наследия.