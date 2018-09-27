За три дня до конца голосования в конкурсе «Учительница первая моя» лидирует педагог из Пскова

27 Сент. 14:53 2018-09-27T15:27:37+03:00

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До конца голосования в конкурсе «Учительница первая моя» от «Комсомольской правды- Псков» осталось три дня. По состоянию на 27 сентября в нем уверенно лидирует Светлана Иванушкина, преподаватель начальных классов «Псковского педагогического комплекса».

За все время голосования за Светлану Георгиевну проголосовали 1769 раз. На втором месте с результатом 1145 голосов располагается Ирина Медведева, учитель начальных классов в Бежаницкой средней школе.

Конкуренцию Ирине Артуровне за второе место в голосовании конкурса «Учительница первая моя» может составить сразу два педагога. Например, коллега по учебному учреждению Наталья Малярова. Сейчас она занимает третью строчку с результатом 1091 голос. Недалеко от тройки лидеров обосновалась Жанна Паринова из псковской школы № 23. За нее проголосовали 1014 раз.

КОНКРЕТНО

Голосование за педагогов начальных классов продлится до 30 сентября включительно. Результаты голосования редакция «Комсомолки» объявит 1 октября. Проголосовать за педагогов можно здесь.