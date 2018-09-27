В Пскове полицейские поймали закладчика с 40 граммами наркотиков

27 Сент. 15:12 2018-09-27T15:12:52+03:00

У злоумышленника при себе было 58 свертков с разными наркотиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и до 500 тысяч рублей штрафа

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В Пскове поймали крупного закладчика с 60 свёртками наркотиков. Суммарный вес запрещённых веществ составил 40 граммов. Злоумышленником оказался безработный 26-летний пскович. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, в 23 упаковках мужчина нёс с собой амфетамин, а в 36 – гашиш. Сотрудники управления задержали предполагаемого злоумышленника

– Нарушителя уже привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ, – сообщили в ведомстве. – Это приобретение, хранение, перевозка наркотиков.

Как отметили в ведомстве, за такое серьёзное правонарушение злоумышленник может получить до 10 лет тюрьмы, а также штраф – до 500 тысяч рублей. Когда силовики обыскали квартиру закладчика, то обнаружили все места, где он хранил запрещённые психоактивные вещества. Кроме этого, стражи порядка забрали системный блок злоумышленника. С компьютера нарушитель искал в интернете клиентов, которым и продавал наркотики.