В Красногородске мужчине грозит пять лет тюрьмы за то, что он пропил велосипед сына
В Красногородске мужчине грозит пять лет тюрьмы за продажу велосипеда. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в районной прокуратуре, его обвиняют в растрате чужого имущества с причинением значительного вреда.
Как выяснили следователи, велосипед принадлежал сыну злоумышленника. Мальчик все лето копил на него, собирал по лесам ягоды, продавал их. В итоге у него получилось накопить на новенький велосипед почти семь тысяч рублей. Ребенок катался на своей покупке. Отец иногда просил у своего сына велосипед, чтобы съездить к своим собутыльникам. В один вечер мужчины выпивали, и им не хватило денег на алкоголь. Глава семейства, не задумываясь, отдал велосипед за заветную бутылку.
Мальчик обнаружил пропажу утром. Он пожаловался маме, она пошла в полицию и заявила о пропаже средства передвижения. Тогда и вскрылись все детали произошедшего.
Против главы семейства заведено уголовное дело.