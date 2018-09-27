2018-09-27T16:58:08+03:00
Происшествия

В Красногородске мужчине грозит пять лет тюрьмы за то, что он пропил велосипед сына

Мальчик все лето собирал и продавал ягоды, чтобы накопить на него
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Полиция разобралась в ситуации и выяснила, что отец пропил велосипед сына.Полиция разобралась в ситуации и выяснила, что отец пропил велосипед сына.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Красногородске мужчине грозит пять лет тюрьмы за продажу велосипеда. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в районной прокуратуре, его обвиняют в растрате чужого имущества с причинением значительного вреда.

Как выяснили следователи, велосипед принадлежал сыну злоумышленника. Мальчик все лето копил на него, собирал по лесам ягоды, продавал их. В итоге у него получилось накопить на новенький велосипед почти семь тысяч рублей. Ребенок катался на своей покупке. Отец иногда просил у своего сына велосипед, чтобы съездить к своим собутыльникам. В один вечер мужчины выпивали, и им не хватило денег на алкоголь. Глава семейства, не задумываясь, отдал велосипед за заветную бутылку.

Мальчик обнаружил пропажу утром. Он пожаловался маме, она пошла в полицию и заявила о пропаже средства передвижения. Тогда и вскрылись все детали произошедшего.

Против главы семейства заведено уголовное дело.

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