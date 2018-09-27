2018-09-27T18:09:45+03:00
Общество

В деревне Полоное Порховского района появится социо-культурный центр

На ремонт здания школы, куда въедет клуб, библиотека и спортзал потратят пять миллионов рублей
Виталий Суриков
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В деревне Полоное сохранят сельский клуб, он переедет в здание школы.В деревне Полоное сохранят сельский клуб, он переедет в здание школы.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В деревне Полоное Порховского района появится социо-культурный центр. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принял глава области Михаил Ведерников во время приема граждан в региональной приемной президента России.

К губернатору обратилась жительница Порховского района, которая попросила помочь сохранить сельский дом культуры, который располагается аварийном здании 19 века постройки. В деревне живет около двух тысяч человек, поэтому культурное учреждение очень востребовано.

Вопрос решился следующим образом. Дом культуры переедет в здание начальной школы, которое сейчас пустует. На его ремонт выделят пять миллионов рублей. Позже в это здание переедет спортзал и библиотека. В целом это все преобразуется в социо-культурный центр.

КСТАТИ

Здание 19 века, в котором сейчас находится дом культуры, - бывшая оранжерея дворцового ансамбля князя Дондукова-Корсакова. Здесь также отремонтируют кровлю.

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