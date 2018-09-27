В деревне Полоное Порховского района появится социо-культурный центр
В деревне Полоное Порховского района появится социо-культурный центр. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принял глава области Михаил Ведерников во время приема граждан в региональной приемной президента России.
К губернатору обратилась жительница Порховского района, которая попросила помочь сохранить сельский дом культуры, который располагается аварийном здании 19 века постройки. В деревне живет около двух тысяч человек, поэтому культурное учреждение очень востребовано.
Вопрос решился следующим образом. Дом культуры переедет в здание начальной школы, которое сейчас пустует. На его ремонт выделят пять миллионов рублей. Позже в это здание переедет спортзал и библиотека. В целом это все преобразуется в социо-культурный центр.
КСТАТИ
Здание 19 века, в котором сейчас находится дом культуры, - бывшая оранжерея дворцового ансамбля князя Дондукова-Корсакова. Здесь также отремонтируют кровлю.