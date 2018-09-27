2018-09-27T18:47:22+03:00
Общество

Проблема с доставкой школьников из деревень Крутовраг и Русаново Великолукского района решится через неделю

Детям приходится ходить по три километра на остановку, а автобус может и не прийти
Виталий Суриков
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Проблема с доставкой детей в школу из деревень Русаново и Кутовраг Великолукского района находится на контроле у главы региона.Проблема с доставкой детей в школу из деревень Русаново и Кутовраг Великолукского района находится на контроле у главы региона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В деревнях Крутовраг и Русаново Великолукского района существует проблема с доставкой школьников в Переслегинскую гимназию. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом рассказала родитель одного из учеников во время приема у главы области Михаила Ведерникова.

Автобусная остановка находится в трех километрах от деревень. Школьникам приходится дважды в день преодолевать это расстояние. Кроме этого автобус, на котором дети добираются на уроки, не подстраивается под расписание учащихся, поэтому они иногда опаздывают на уроки. Зимой автобуса можно не дождаться вовсе. Перевозчик наотрез отказался изменять схему движения автобуса.

- Такого отношения к людям быть не должно. Это недопустимо, - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поручил областному комитету по транспорту в течение недели разобраться с перевозчиком и решить проблему с доставкой детей на занятия.

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