2018-09-28T09:52:19+03:00
Общество

В составе администрации Псковской области появится комитет по туризму

Новую структуру выделят из комитета по культуре
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области появился комитет по туризму.В Псковской области появился комитет по туризму.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В составе администрации Псковской области появится новое ведомство – государственный комитет по туризму. Об этом официально заявил губернатора Михаил Ведерников на торжестве по случаю Всемирного дня туризма. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, новую структуру выделят из состава госкомитета по культуре, который сейчас возглавляет Жанна Малышева.

Ранее Михаил Ведерников уже озвучивал такой шаг региональных властей, но в качестве предложения. Теперь же решение принято. Осталось найти руководителя. В администрации подчеркнули, что кандидатуру пока еще подбирают, Михаил Ведерников лично рассматривает все поступающие предложения о руководящем составе нового комитета.

СПРАВКА «КП»

В 2010 году в администрации области уже создавали подобное ведомство. Тогда он назывался комитет по туризму, инвестициям и пространственному развитию. Позднее он был расформирован, отдел по развитию туризма вошел в состав комитета по культуре.

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