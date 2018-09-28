В составе администрации Псковской области появится комитет по туризму
В составе администрации Псковской области появится новое ведомство – государственный комитет по туризму. Об этом официально заявил губернатора Михаил Ведерников на торжестве по случаю Всемирного дня туризма. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, новую структуру выделят из состава госкомитета по культуре, который сейчас возглавляет Жанна Малышева.
Ранее Михаил Ведерников уже озвучивал такой шаг региональных властей, но в качестве предложения. Теперь же решение принято. Осталось найти руководителя. В администрации подчеркнули, что кандидатуру пока еще подбирают, Михаил Ведерников лично рассматривает все поступающие предложения о руководящем составе нового комитета.
СПРАВКА «КП»
В 2010 году в администрации области уже создавали подобное ведомство. Тогда он назывался комитет по туризму, инвестициям и пространственному развитию. Позднее он был расформирован, отдел по развитию туризма вошел в состав комитета по культуре.