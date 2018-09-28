В Пскове в рамках специальной программы благоустроили 11 дворов

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-28T10:06:08+03:00

В Пскове отремонтировали 11 из 16 запланированных дворов, на очереди еще четыре. Фото: Владимир Кольцов

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По программе «Формирование современной городской среды» в Пскове благоустроили 11 дворов из 16 запланированных. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, уже заключили соответствующий договор о работах на территории у дома № 12 по улице Народной, а также у дома №18 по улице Звёздной.

– Готовы и документы по ещё двум оставшимся дворам, на улицах Карбышева и Алёхина. Осталось найти подрядчика, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что из 42 некорректных заявок на участие в программе половину псковичи уже подкорректировали и вернули в управление городского хозяйства. Такой информацией о благоустройстве дворов сотрудники муниципалитета поделились 27 сентября, на встрече комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы. «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». На заседании вопросом занимались депутаты Псковской городской Думы Григорий Турчин, Валерий Тюменцев и Сергей Колосов, а также начальник УГХ Алексей Захаров и другие сотрудники управления.