2018-09-28T16:11:09+03:00
Общество

В Псковской области работающих пенсионеров пугают невыплатами

Пенсионный фонд дал официальный комментарий
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Государство проиндексирует пенсии пожилых псковичей, которые продолжают работать.Государство проиндексирует пенсии пожилых псковичей, которые продолжают работать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Псковской области зафиксированы случаи распространения информации о необходимости увольнения работающих пенсионеров. Якобы иначе они не смогут рассчитывать на причитающиеся им индексации и потеряют в деньгах. Как рассказала «Комсомольской правде – Псков» управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова, такие заявления ложные.

- Отделение Пенсионного фонда официально заявляет, что эта информация недостоверна и те пенсионеры, которые будут увольняться и в этом году и в 2019 году, они получат положенные индексации за тот трудовой путь, когда они работали, - подчеркнула Наталья Мельникова.

Она также посоветовала не попадаться на уловки мошенников.

Если ранее индексация осуществлялась спустя три месяца после увольнения, то в 2018 году она производится со следующего месяца после увольнения работающего пенсионера, подчеркнули в Пенсионном фонде.

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