В Пскове шесть чиновников указали в декларации о доходах сумму меньше, чем заработали на самом деле
В Пскове 12 начальников муниципальных учреждений пренебрегли требованиями закона о противодействии коррупции. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, за 2017 год эти нарушители указали недостоверную информацию о своих доходах, расходах и собственности. В отчётных документах трое из руководителей занизили свои доходы более чем на 100 тысяч рублей. А шестеро – не сообщили о том, что им и их родственникам принадлежит некоторая недвижимость, а также транспорт.
– Этих чиновников уже привлекли у дисциплинарной ответственности по статье 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (от 25.12.2008), – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве добавили также, что нарушения антикоррупционных норм выявила прокуратура Пскова. Силовики провели несколько специальных проверок, после которых обратились с результатами к главе администрации муниципалитета.