В Пскове шесть чиновников указали в декларации о доходах сумму меньше, чем заработали на самом деле

СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-28T10:30:00+03:00

Псковских чиновников наказали за то, что они не указали в декларации свои действительные доходы, а также автомобили и недвижимость. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Пскове 12 начальников муниципальных учреждений пренебрегли требованиями закона о противодействии коррупции. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, за 2017 год эти нарушители указали недостоверную информацию о своих доходах, расходах и собственности. В отчётных документах трое из руководителей занизили свои доходы более чем на 100 тысяч рублей. А шестеро – не сообщили о том, что им и их родственникам принадлежит некоторая недвижимость, а также транспорт.

– Этих чиновников уже привлекли у дисциплинарной ответственности по статье 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (от 25.12.2008), – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что нарушения антикоррупционных норм выявила прокуратура Пскова. Силовики провели несколько специальных проверок, после которых обратились с результатами к главе администрации муниципалитета.