2018-09-28T10:36:46+03:00
Общество

На Псковскую область надвигается непогода

Весь день в регионе будет бушевать холодный ветер
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Непогода надолго пришла в Псковскую область.Непогода надолго пришла в Псковскую область.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области 28 сентября по прогнозам синоптиков ожидается ухудшение погоды. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на протяжении всего дня прогнозируются порывы ветра до 15-17 метров в секунду, преимущественно юго-западного и западного направлений. Все это будет сопровождаться холодными дождями. Зонтики в таких условиях могут оказаться бесполезными.

Спасатели убедительно просят жителей области соблюдать простейшие правила безопасности. Не ставить транспорт под деревьями и рекламными щитами, не стоять под незакрепленными конструкциями, убрать с балкона или со двора все легкие предметы, которые могут быть сорваны ветром.

Рекомендовано также закрыть все окна и форточки в домах.

КСТАТИ

В предстоящую субботу ожидается дождь в первой половине дня, воздух прогреется до +9 градусов. В воскресенье – до +11, без дождя.

Всю последующую неделю на территории Псковской области синоптики обещают дождь, в ряде районов возможны небольшие заморозки в ночные часы.

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