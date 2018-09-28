В Великих Луках на двух улицах рядом со строящимся путепроводом делают дорогу и тротуары

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-28T13:11:54+03:00

Работы на путепроводе в Великих Луках близятся к своему завершению, уже благоустраиваются подъезды к нему. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Великих Луках на улицах Дьякова и Промышленной, по которым пройдёт путепровод, рабочие делают дорогу и тротуары. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на территории улиц рабочие также монтируют несколько осветительных столбов. Кроме того, идёт переоснащение инженерных сетей.

– Сейчас главные работы по тоннельному путепроводу уже закончены. Сделаны ключевые работы по прокладке сетей, подпорным стенам, насыпям, подходам, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что рабочие уже смонтировали металлические конструкции и мостовое полотно по обоим направлениям, установили несколько необходимых ограждений путепровода. Этот путепровод через железную дорогу соединит город, который сейчас разделён на две части железнодорожными путями. Это позволит разгрузить транспортную обстановку. Весь проект должен обойтись примерно в два миллиарда рублей.

КСТАТИ

Во время строительства части путепровода рабочие обнаружили авиабомбу ФАБ-100. Для разминирования привлекали специалистов из Санкт-Петербурга.