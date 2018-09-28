В Псковской области планируют привить от гриппа более 280 тысяч человек
В Псковской области планируют привить от гриппа около 40 процентов населения. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие данные озвучила Ольга Котина, начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области, на встрече с журналистами 28 сентября. Всего прививками планируется охватить 280 тысяч человек, 50 тысяч из них – дети.
- Сейчас в регионе идет рост заболеваемости негриппозной этиологии, особенно у детей, - отметила она. – Важно привить наше население в этот межэпидемический период, чтобы охватить наибольшее количество населения и создать коллективный иммунитет. И в этом случае даже те, кто не привит, не заболеют.
Ольга Котина подчеркнула, что прививка не защитит от гриппа на 100 процентов.
- Но это защитит от тяжелых форм гриппа, - подчеркнула она и напомнила, что весной 2018 года грипп стал причиной смерти у беременной женщины в Пскове.