2018-09-28T15:39:32+03:00
Общество

В Псковской области планируют привить от гриппа более 280 тысяч человек

Это около 40 процентов населения региона
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Ольга Котина отметила, что 280 тысяч псковичей будут привиты от гриппа.Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Ольга Котина отметила, что 280 тысяч псковичей будут привиты от гриппа.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Псковской области планируют привить от гриппа около 40 процентов населения. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие данные озвучила Ольга Котина, начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области, на встрече с журналистами 28 сентября. Всего прививками планируется охватить 280 тысяч человек, 50 тысяч из них – дети.

- Сейчас в регионе идет рост заболеваемости негриппозной этиологии, особенно у детей, - отметила она. – Важно привить наше население в этот межэпидемический период, чтобы охватить наибольшее количество населения и создать коллективный иммунитет. И в этом случае даже те, кто не привит, не заболеют.

Ольга Котина подчеркнула, что прививка не защитит от гриппа на 100 процентов.

- Но это защитит от тяжелых форм гриппа, - подчеркнула она и напомнила, что весной 2018 года грипп стал причиной смерти у беременной женщины в Пскове.

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