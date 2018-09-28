2018-09-28T12:17:47+03:00
Общество

Жители Пскова смогут обратиться на горячую линию с вопросами по отоплению

Старт нового отопительного сезона будет курировать специальная рабочая группа
Раиса Семёнова
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Есть вопросы по отоплению - звони на горячую линию.Есть вопросы по отоплению - звони на горячую линию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С самого начала октября псковичи, у которых возникли проблемы или вопросы, связанные с отоплением, смогут обратиться за помощью по номеру горячей линии. . Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», возможность оперативно решить ситуацию жителям города предоставили в рамках проекта «Старт отопительного сезона».

– Инициаторы собираются организовать специальную курирующую рабочую группу, которая будет контролировать старт отопительного сезона, – сообщили в ведомстве.

Заведовать всей этой группой будет депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов. Заместителем руководителя станет куратор проекта «Школа грамотного потребителя», председатель «Союза собственников недвижимости» Алексей Кириллов.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии: 8 (8112) 66-25-12. По данным городской администрации, все псковские социальные объекты подключат к отоплению 1 октября, а до 10 октября – все псковские многоквартирные здания.

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