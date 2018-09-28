Жители Пскова смогут обратиться на горячую линию с вопросами по отоплению
С самого начала октября псковичи, у которых возникли проблемы или вопросы, связанные с отоплением, смогут обратиться за помощью по номеру горячей линии. . Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», возможность оперативно решить ситуацию жителям города предоставили в рамках проекта «Старт отопительного сезона».
– Инициаторы собираются организовать специальную курирующую рабочую группу, которая будет контролировать старт отопительного сезона, – сообщили в ведомстве.
Заведовать всей этой группой будет депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов. Заместителем руководителя станет куратор проекта «Школа грамотного потребителя», председатель «Союза собственников недвижимости» Алексей Кириллов.
КОНКРЕТНО
Телефон горячей линии: 8 (8112) 66-25-12. По данным городской администрации, все псковские социальные объекты подключат к отоплению 1 октября, а до 10 октября – все псковские многоквартирные здания.