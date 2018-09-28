Госкомитет здравоохранения и фармации Псковской области: Проблем с вакциной от гриппа в регионе нет

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-28T15:43:32+03:00

Вакцины от гриппа хватает во всех районах Псковской области. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Псковскую область поступило 80 процентов вакцины от гриппа. Идет вакцинация населения, в первую очередь, групп риска. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», 28 сентября эксперты озвучили ожидаемые риски предстоящего сезона простудных заболеваний. В регионе прогнозируют появление нескольких штаммов гриппа, все они ранее уже фиксировались, в том числе грипп B, из-за которого прошлый сезон заболеваемости продлился до мая.

Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Ольга Котина подчеркнула, что в имеющихся в регионе вакцинах все эти штаммы присутствуют, а потому медики надеются на низкую заболеваемость населения.

- Проблем с вакциной от гриппа нет. В Пскове и области сейчас не регистрируется вирус гриппа, - добавила она.

В образовательных учреждениях отмечен рост вирусных заболеваний, это характерное для сентября явление.