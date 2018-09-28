2018-09-28T12:58:30+03:00
Общество

На острове Колпина заканчивают работы по очистке акватории Псковского озера

Рабочие избавились от прибрежных зарослей, что должно предотвратить цветение воды в озере
Виталий Суриков
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Теперь в районе деревни Шатрово на острове Коплина не видно зарослей камыша в прибрежной полосе.Теперь в районе деревни Шатрово на острове Коплина не видно зарослей камыша в прибрежной полосе.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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На острове Колпина Печорского района заканчиваются работы по очистке акватории Псковского озера. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, сейчас сотрудники организации укрепляют береговую линию недалеко от деревни Шартово.

Экологическая ситуация у этого населенного пункта была неудовлетворительной. Администрация Печорского района просила областные власти расчистить прибрежную полосу. За дело взялся комитет по природопользованию и охране окружающей среды. Здесь подготовили проектную документацию, согласно которой работы по очистке акватории озера проводились бы с 2017 по 2019 годы.

В сентябре 2018 года работы близятся к своему завершению. Рабочие укрепляли береговую линию, выкашивали водную растительность и очищали Псковское озеро на протяжении 2,5 километров. Все эти мероприятия помогут поддерживать экологическую обстановку в норме и не допустить цветения воды.

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