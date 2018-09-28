Эксперты советуют беременным жительницам Псковской области сделать прививку от гриппа
Медики советуют делать прививки всем людям, принадлежащим к так называемой группе риска. Как пояснила руководитель отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Ольга Котина, в такую группу входят дети дошкольного и школьного возраста, лица старше 60 лет и особенно имеющие хронические заболевания, например, сердечно сосудистые заболевания, сахарный диабет, хроническое заболевание легких, желудочно-кишечного тракта. Относятся к группе риска и беременные женщины.
- Прививка во втором третьем и триместре беременности не наносит вреда плоду, - цитирует Ольгу Котину корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Рекомендовано сделать прививку педагогам, медикам, работникам торговли и водителям, всем тем, кто контактирует с людьми ежедневно.
СПРАВКА «КП»
Весной 2018 года в Пскове от осложнений после гриппа скончалась беременная женщина. Прививку от гриппа она не делала.