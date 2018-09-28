В Пскове проводят проверку по жалобам на мобильный ФАП

СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-28T13:18:35+03:00

В ФАПах перед прививкой от гриппа у людей не проверяли температуру, теперь по этому факту проводится проверка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Якобы фельдшер не проводит необходимый медосмотр граждан перед тем как сделать прививку

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В Пскове в рамках прививочной кампании организована работа мобильного ФАПа. Это автобус, переоборудованный под медкабинет. В нем принимают всех, кто пожелал сделать прививку от гриппа. По правилам, предварительно каждый гражданин должен пройти осмотр медицинским работником, в первую очередь, выявляются симптомы простудных заболеваний: температура, першение в горле, насморк, недомогание. При их наличии с прививкой придется повременить.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в Пскове на работу такого ФАПа пожаловались пациенты, у которых подобный медосмотр не проводился.

Ольга Котина, начальник одного из отделов госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области, сообщила, что сейчас по данному обращению проводится проверка.

КОНКРЕТНО

График работы мобильного ФАПа можно увидеть на сайте городской поликлиники.