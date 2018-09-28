Количество участниц конкурса красоты «Мисс Псков - 2018» увеличилось

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-28T13:31:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Определилось количество участниц полуфинала конкурса «Мисс Псков - 2018». Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» директор конкурса Николай Королёв, за то, чтобы проявить себя в следующем этапе, поборются 15 девушек.

Возраст отобранных конкурсанток – от 16 до 23 лет. Участниц стало больше из-за того, что некоторые из них недавно вернулись в Псков. Приехавшие обратно девушки были на других мероприятиях красоты, проходящих в разных городах России. Новые конкурсантки так же дефилировали в платьях и нижнем белье перед жюри и рассказывали о себе, как и те, кто прошёл кастинг 20 сентября.

Тогда, 20 сентября, в зале отеля по улице Верхне-Береговой в Пскове отбор прошли 11 девушек. В кастинге могли участвовать любые незамужние девушки, чей возраст – от 16 до 25 лет.

Всех полуфиналисток конкурса красоты «Мисс Псков 2018» ждут фотосессия и конкурс талантов. Как добавил Николай Королёв, финал мероприятия состоится 24 ноября.