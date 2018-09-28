2018-09-28T13:37:25+03:00
Общество

В октябре вакцина от кори появится в псковских поликлиниках

Сейчас завершаются конкурсные процедуры
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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Врачи Псковской области ждут, когда в регионе появятся прививки от кори.Врачи Псковской области ждут, когда в регионе появятся прививки от кори.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Псковской области отмечен дефицит вакцины от кори для взрослых. Такие данные озвучила на встрече с журналистами 28 сентября представитель госкомитета по здравоохранению и фармации псковской области Ольга Котина, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- Повышенная заболеваемость идет в Европе, высокая заболеваемость в Румынии и Германии. Очень высокая на Украине, - отметила она. - Это все связано с тем, что за последнее время много отказов от прививок, а Украина испытывает недостаток вакцины.

В Псковской области были вспышки кори в 2018 году. В ведомстве подчеркнули, что все они возникали после возвращения детей из федеральных клиник.

- Дети находились в федеральных клиниках, были в контакте с больными корью и привозили корь, - пояснила Ольга Котина. - Когда формируется очаг кори, мы по санэпидпрвилам должны всех окружающих привить. Привито более 1000 человек.

Сейчас ощущается нехватка вакцины для взрослых.

- Идет конкурс, мы закупаем вакцину и в первой декаде октября она появится в поликлиниках, - отметила Ольга Котина. - Мы будем прививать взрослое население с середины октября.

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