2018-09-28T13:56:14+03:00
Происшествия

В Себежском районе поймали молодого вора из Молдовы

Злоумышленник шёл из России в Латвию
Алексей Назаров
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Молдованина, который находился в федеральном розыске, поймали на границе в Себежском районе.Молдованина, который находился в федеральном розыске, поймали на границе в Себежском районе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Себежском районе на пропускном пункте «Бурачки» поймали 20-летнего судимого вора, которого силовики резыскивали по всей России. Этот молодой человек является гражданином Республики Молдова, где его обвиняют в краже. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушитель намеревался пешком попасть из Российской Федерации в Латвийскую Республику.

– Этот молодой человек поделился, что в 2017 году украл два мобильных телефона, после чего и покинул родные края, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что в Республике Молдова за такое преступление судимому молодому человеку грозит штраф или тюремный срок от двух до семи лет. Сейчас этот злоумышленник находится в руках правоохранителей, в отделении себежской полиции. Силовики проводят с юношей обусловленные законом процессуальные действия.

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