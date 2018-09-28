В Пскове 550 человек получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-28T14:46:07+03:00

Самым юным обладателям значков ГТО всего семь лет. Фото: Пресс-служба администрации Пскова

Возраст спортсменов – от 7 до 70 лет

Изменить размер текста: A A

В Пскове прошло награждение спортсменов значками отличия ГТО. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, мероприятие прошло в доме детского творчества на улице Кузнецкой.

Вручала псковичам значки прославленная спортсменка Светлана Семёнова. Она бронзовый призер Олимпийских игр по академической гребле, заслуженный мастер спорта и официальный посол движения ГТО в Псковской области. В ее обязанности входит популяризация спорта в регионе и пропаганда движения ГТО среди псковичей.

В этот день 550 спортсменов из областной столицы в возрасте от 7 до 70 лет получили свои заслуженные значки.

КСТАТИ

Если ты пришел сдавать нормы ГТО, то будь готов к бегу, отжиманиям, стрельбе, плаванию, метанию предметов, прыжку в длину. Задания делятся на основные и дополнительные. Если ты школьник, наличие значка ГТО поможет тебе при поступлении в высшее учебное заведение.