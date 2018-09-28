2018-09-28T15:47:12+03:00
Звезды

Впервые в Михайловском экспонируют «пушкиниану» Льва Нецветаева

В столицах Александра Сергеевича, каким его вот уже несколько десятилетий видит и изображает мастер, уже давно полюбили
Алина ЕГОРОВА@KP_PSKOV
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Поэты (Пушкин и Языков). Осень. 1933 год. Фото: Пушкинский Заповедник.Поэты (Пушкин и Языков). Осень. 1933 год. Фото: Пушкинский Заповедник.
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В разные годы (даже так: в разные столетия) картины ульяновского художника в Москве и Ленинграде/Петербурге представляли не раз, рассказали «Комсомолькой правде - Псков» в «Михайловском». Отдельные работы участвовали во Всесоюзной выставке «Пушкин в памяти поколений», во Всесоюзной выставке акварели; большие «персоналки» проходили в музейных залах на Арбате и Пречистенке. Однако тёплый приём пушкиногорского зрителя (что скрывать, избалованного качественными, часто уникальными выставками) важен художнику не менее любого успеха «в центре».

В «Михайловское» художник привёз более пятидесяти произведений. Это портреты и жанровые картины «с участием» поэта, его друзей и современников, иллюстрации к произведениям Пушкина, а ещё виды заповедника и его окрестностей. Последний «пункт» этого списка, кстати, объясняет, почему выставку в музее решили проводить в рамках большого проекта «Друзья Пушкиногорья».

Развёрнута экспозиция в мемориальной усадьбе Пушкиных, в «Льняном амбаре». Вход на выставку свободный.

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