Здания усадьбы Журавлевых в Пскове отреставрируют и приспособят под гостиницу

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-28T16:27:20+03:00

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В Пскове отреставрируют здания усадьбы Журавлевых. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, здесь появится кафе, гостиница и благоустроенная территория.

От усадьбы до настоящего времени дошли три постройки: главный двухэтажный жилой дом с примыкающим каретником (дом № 34 на улице Свердлова), двухэтажный деревянный флигель (дом № 4Б в Комсомольском переулке), двухэтажный каменный флигель (дом № 4А в Комсомольском переулке). Была еще небольшая деревянная постройка, но она не сохранилась. Её как раз и восстановят строители. В ней расположится кафе. У двухэтажных флигелей в Комсомольском переулке также появится новое амплуа - здания переоборудуют под гостиницы. Восстановительные работы начались уже в начале августа.

Документация уже разработана и находится на согласовании. После реставрационных работ территория вокруг будет облагорожена.