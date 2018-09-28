2018-09-28T18:13:38+03:00
Звезды

Три бесплатные экскурсии организуют в Пскове в День туризма

Одна из них пройдет в одиннадцать часов утра, две другие – в два часа дня
Виталий Суриков
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Бесплатные экскурсии по Псковскому кремлю и двум музеям-квартирам пройдут 29 сентября.Бесплатные экскурсии по Псковскому кремлю и двум музеям-квартирам пройдут 29 сентября.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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Псковский музей-заповедник 29 сентября проведет три бесплатные экскурсии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе учреждения культуры, все они приурочены к всемирному Дню туризма.

В одиннадцать часов утра все желающие смогут прогуляться с экскурсоводом по Псковскому кремлю. В два часа дня гостям музея заповедника придется выбирать между двумя музейными квартирами. Одна группа пройдет по мемориальной квартире В.И. Ленина, которая располагается на одноименной улице в доме № 3, когда другая группа заглянет в гости в квартиру Ю.П. Спегальского на Октябрьском проспекте, дом № 14. Экскурсоводы расскажут все как об этих личностях, так и об экспонатах музея.

КОНКРЕТНО

Всемирный День туризма отмечается с 1979 года. Дата проведения, 27 сентября, учреждена всемирной туристской организацией ЮНВТО. Этот праздник призван пропагандировать туризм. Его отмечают как путешественники, которые бороздят просторы нашей планеты, так и работники туристической сферы.

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