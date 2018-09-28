Из-за ДТП на Ольгинском мосту было парализовано движение на Октябрьском проспекте в Пскове

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-28T18:51:29+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие на Ольгинском мосту на время парализовало движение на Октябрьском проспекте в Пскове. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» пробка начинается от улицы Металлистов.

Виновники образования пробки уже разобрались с претензиями друг к другу и освободили проезжую часть. Движение в городе начинает нормализоваться.

Пробка на Октябрьском проспекте может вызвать опоздание общественного транспорта. Учитывайте это, если планируете поездки на автобусе в сторону Завеличья. В качестве объезда дорожного затора можно использовать альтернативные пути через улицу Яна Фабрициуса и мост 50-летия Октября и улицу Леона Поземского и мост Александра Невского.

КСТАТИ

В Пскове 28 сентября произошло две аварии на улице Алмазной и на Крестовском шоссе. Информация по происшествиям уточняется.